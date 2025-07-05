Дрон вновь сбросил пакет с краской на здание торгпредства РФ в Швеции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российская дипмиссия в Швеции потребовала от шведских властей расследования очередной атаки беспилотника, сбросившего пакет с краской на торгпредство РФ в Швеции.

"5 июля 2025 года около 3:30 утра торговое представительство России в Швеции, являющееся неотъемлемой частью российской дипломатической миссии, вновь подверглось нападению с использованием дрона, с которого был сброшен пакет с краской. Предыдущая такая атака произошла 17 июня", - говорится в сообщении в телеграм-канале посольства РФ в Швеции.

В дипмиссии отметили, что "подобные нападения на посольство и торгпредство России продолжаются более года" и что российские дипломаты "неоднократно обращались к шведской полиции и в МИД Швеции с призывами пресечь такие атаки", но результатов по-прежнему нет.

"Требуем полноценного расследования этой, а также предыдущих атак БПЛА против посольства и торгпредства России, установления инициаторов и исполнителей этих акций, привлечения их к ответственности, недопущения подобных нападений впредь", - заявили в посольстве РФ.