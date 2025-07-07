РФ призвала Швецию наказать виновников атаки на торгпредство в Стокгольме

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Временному поверенному в делах Королевства Швеция в РФ заявлен решительный протест в связи с атакой на российское торгпредство в Стокгольме, заявили в понедельник на Смоленской площади.

"Шведской стороне был заявлен решительный протест в связи с имевшей место в ночь на 5 июля очередной атакой неопознанного беспилотного летательного аппарата на Торговое представительство России в Стокгольме, в ходе которой на территорию российского дипломатического представительства был сброшен контейнер с краской", - говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства по итогам вызова шведского дипломата.

"Потребовали от шведских властей неукоснительного соблюдения обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, призвали к принятию исчерпывающих мер по установлению злоумышленников, стоящих за систематическими нападениями на российские загранучреждения в Швеции, и привлечению их к ответственности", - подчеркнули в МИД РФ.