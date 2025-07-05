Суд ЕС отклонил апелляцию белорусского химзавода "Гродно Азот" о снятии санкций
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд ЕС отклонил апелляцию крупнейшего белорусского химзавода "Гродно Азот" (принадлежит государству) и входящего в его структуру завода "Химволокно" об исключении из списка предприятий, средства и экономические ресурсы которых подлежат замораживанию в Евросоюзе, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте инстанции.
Предприятия были включены в список в декабре 2021 года в связи с тем, что они обязаны выплачивать часть прибыли в государственный целевой фонд национального развития, тем самым поддерживая белорусские власти. По мнению суда ЕС, этот платеж формально отделен от налогов и является дополнительным к ним.
"Такие выплаты говорят о том, что суд общей юрисдикции не допустил юридической ошибки, придя к выводу о том, что апеллянты представляли собой "источник существенного дохода для государства", - говорится в решении суда.
"Учитывая все вышеизложенное, апелляция должна быть отклонена в полном объеме", - постановила инстанция.
"Гродно Азот" является одним из крупнейших химических предприятий в СНГ и Восточной Европе, выпускает азотную кислоту, азотные минеральные удобрения, капролактам, метанол и другие виды химической продукции. Предприятие принадлежит государству, входит в состав концерна "Белнефтехим".
Завод "Химволокно" - крупный производитель полиамида, полиэстера и композиционных материалов.