Суд ЕС отклонил апелляцию белорусского химзавода "Гродно Азот" о снятии санкций

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Суд ЕС отклонил апелляцию крупнейшего белорусского химзавода "Гродно Азот" (принадлежит государству) и входящего в его структуру завода "Химволокно" об исключении из списка предприятий, средства и экономические ресурсы которых подлежат замораживанию в Евросоюзе, соответствующее решение опубликовано на официальном сайте инстанции.

Предприятия были включены в список в декабре 2021 года в связи с тем, что они обязаны выплачивать часть прибыли в государственный целевой фонд национального развития, тем самым поддерживая белорусские власти. По мнению суда ЕС, этот платеж формально отделен от налогов и является дополнительным к ним.

"Такие выплаты говорят о том, что суд общей юрисдикции не допустил юридической ошибки, придя к выводу о том, что апеллянты представляли собой "источник существенного дохода для государства", - говорится в решении суда.

"Учитывая все вышеизложенное, апелляция должна быть отклонена в полном объеме", - постановила инстанция.