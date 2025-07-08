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Израиль намерен контролировать ситуацию с Ираном, чтобы не допустить новых угроз

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо внимательно отслеживать ситуацию в Иране, чтобы предотвратить новые возможные угрозы с его стороны.

По его словам, объединение усилий США и Израиля "привело к решающему результату" в борьбе с Ираном.

"Это предотвратило появление двух опухолей, которые угрожали жизни Израиля, - ядерной опухоли и опухоли, связанной с баллистическими ракетами", - заявил Нетаньяху журналистам в Вашингтоне.

Он предупредил: "Но, когда вы удаляете опухоль, это не значит, что она не может возродиться. Вы должны постоянно следить за ситуацией, чтобы убедиться, что не предпринимаются попытки ее вернуть".

Нетаньяху сказал, что хотел бы верить, что "Иран не станет испытывать нашу стойкость, потому что это было бы ошибкой".

В ответ на вопрос журналиста, поддерживает ли он смену режима в Иране, премьер сказал, что "это зависит от иранского народа".

Биньямин Нетаньяху Израиль Иран США
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