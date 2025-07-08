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Помощник Алиева разъяснил ситуацию с помощью Азербайджана Украине

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Азербайджан не осуществляет поставок каких-либо военных компонентов сторонам российско-украинского конфликта, заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикмет Гаджиев словацкому изданию Hospodarske noviny.

"Россия - наш сосед. У нас с ней хорошие добрососедские отношения. И иметь хорошие отношения со всеми нашими соседями является приоритетом номер один не только для Азербайджана, но и для каждой страны в мире. Но то же самое относится и к Украине. (...) Одновременно я должен подчеркнуть еще одну вещь - основным краеугольным камнем внешней политики Азербайджана является абсолютно неприкосновенный принцип территориальной целостности. Наша страна в прошлом очень страдала от нарушения этого принципа. Поэтому мы однозначно поддерживаем защиту территориальной целостности других стран. Но в то же время мы сохраняем дистанцию от того, чтобы каким-либо образом вмешиваться в военную конфронтацию между Россией и Украиной", - отметил он.

По его словам, Азербайджан "держится на безопасном расстоянии от поставок каких-либо военных компонентов в этом конфликте". "Мы предоставляем только гуманитарную помощь Украине, прежде всего детям, которые страдают в нем больше всего. Также мы поставляем некоторое необходимое оборудование, например, электрические генераторы. Никоим образом мы не участвуем в военной помощи, мы не являемся частью каких-либо таких действий", - подчеркнул он.

Азербайджан Хикмет Гаджиев Украина Ильхам Алиев
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