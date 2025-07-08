Глава МЧС поблагодарил Баку за помощь в эвакуации россиян из Ирана

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава МЧС России Александр Куренков поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации российских граждан из Ирана во время ирано-израильского конфликта.

Куренков в рамках проходящего в Баку 58-го заседания Исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО) провел двустороннюю встречу с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаладдином Гейдаровым, в ходе которой "выразил признательность Азербайджанскому государству за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта", сообщает пресс-служба российского МЧС.

16 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что "благодаря оперативной работе наших дипломатов 14 июня через пункт пропуска "Астара" была эвакуирована первая группа из 86 человек, включая детей и граждан других дружественных государств. 15 июня организован безопасный переход границы для 238 россиян, среди которых семьи дипломатов и деятели культуры".

Особую благодарность омбудсмен выразила властям Азербайджана "за проявленное гуманитарное отношение и всестороннее содействие в организации эвакуации".

В ходе встречи Куренков и Гейдаров рассмотрели двустороннее партнерство. Был отмечен большой вклад Баку в развитие МОГО.