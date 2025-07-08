Университеты США могут потерять до $1 млрд доходов из-за оттока иностранных студентов

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Американские университеты могут лишиться порядка $1 млрд доходов в результате потери иностранных студентов, которые не смогут или не пожелают проходить обучение в Штатах из-за политики, проводимой президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times.

Ужесточение проверки абитуриентов, задержки с оформлением виз и задержания иммигрантов в кампусах и на границе вызывают страх как у студентов, так и у администраций высших учебных заведений, которые за последние годы привыкли полагаться на иностранцев для заполнения вакантных мест и получения доходов.

Три четверти университетов, опрошенных за последние недели ассоциацией по вопросам международного образования и студенческого обмена NAFSA (National Association for Foreign Student Affairs), ожидают сокращения числа иностранных студентов в текущем году. Большинство из них оценивают потери в 10% или более.

По оценкам Shorelight Analytics, предоставляющей консалтиновые услуги в сфере образования, для университетов это будет означать утрату почти $900 млн из $8,6 млрд прямых доходов, получаемых в виде платы за обучение от студентов из других стран.

Хотя эти данные не учитывают возможные субсидии, иностранные студенты не могут претендовать на получение финансовой помощи от федерального правительства США, и поэтому чаще, чем студенты-американцы, вынуждены платить за обучение номинальную цену. Эта особенность повышает их значимость для многих образовательных учреждений, особенно на фоне общего сокращения числа абитуриентов и федерального финансирования исследовательских программ.

Администрация Трампа существенно ужесточила требования, предъявляемые к студентам из других стран и принимающим их организациям. Вашингтон теперь требует проверки активности абитуриентов в социальных сетях, а также рекомендует зачислять иностранцев в первую очередь в те университеты, где на их долю приходится менее 15% общего числа учащихся.

Опрос, проведенный в июне Институтом международного образования (Institute of International Education, IIE), показал, что около 40% американских университетов ожидают сокращения числа иностранцев, обучающихся по программам бакалавриата, в следующем году. Почти половина ожидают сокращения числа выпускников, получающих дополнительное образование.

Некоторые респонденты отмечали, что абитуриенты, уже получившие приглашение для прохождения обучения, сталкиваются с проблемами в получении виз, включая значительные задержки в их выдаче и отказы в ускоренном рассмотрении заявок. Это особенно характерно для таких стран, как Китай, Индия и Нигерия, лидирующих в спросе на американское образование.

В университетах рассматривают разные варианты реакции на сложившуюся ситуацию, включая предоставление абитуриентам возможности зачисления с отсрочкой или прохождения обучения в удаленном формате на период ожидания получения виз.

Между тем, новые данные указывают на то, что иностранные абитуриенты уже начинают искать альтернативные направления для прохождения обучения, перенаправляя свои заявки в университеты Европы, Канады, Австралии и некоторых стран Азии.