Секретная сеть Агентства нацбезопасности США не работает уже третий день

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Внутренняя компьютерная сеть Агентства нацбезопасности США (АНБ) не работает со вторника, часть сотрудников трудится из дома, сообщает NBC News со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, внутренняя засекреченная компьютерная сеть, используемая АНБ, в четверг оставалась недоступной, в результате чего некоторым сотрудникам было приказано третий день подряд работать из дома.

Источники заявили, что проблема создала неудобства, но не повлияла на работу АНБ по сбору электронных разведданных по всему миру и надзору за кибербезопасностью.

Сеть NSA Net отключилась во вторник из-за технической проблемы, связанной с обновлением программного обеспечения.

По словам источников, нет никаких признаков того, что сбой был вызван кибератакой.