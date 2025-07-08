Макрон призвал Францию и Великобританию избавляться от чрезмерной зависимости от США и КНР

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Великобритания и Франция "чрезмерно зависят" как от США, так и от Китая, которые пренебрегают правилами свободной торговли, заявил президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, выступая в британском парламенте.

"У нас нет другого выбора, если мы хотим быть здравомыслящими, чтобы построить устойчивое будущее для наших детей, чтобы снизить риски для нашей экономики и наших обществ из-за этой двойной зависимости. Мы хотим открытого мира. Мы хотим сотрудничать, но не зависеть", - сказал Макрон, находящийся с трехдневным визитом в Соединенном Королевстве.

Речь французского президента транслировалась в аккаунте сети X Елисейского дворца.

В своем обращении к британскому парламенту Макрон призвал, чтобы Великобритания и Франция совместно работали для преодоления вызовов на международной арене.



