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Макрон заявил в британском парламенте, что Европа не бросит Украину

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Европейцы никогда не бросят Украину, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая во вторник в парламенте Великобритании, где он находится с трехдневным визитом.

"На карту поставлена наша безопасность и наши принципы, возможность мира в Европе. Именно это поставлено на карту на Украине, не меньше", - сказал Макрон, упомянув помощь Киеву со стороны Парижа и Лондона.

Его речь транслировалась в аккаунте Елисейского дворца в соцсети X.

При этом французский президент настаивал, что обе страны должны работать вместе, чтобы "защищать эффективную многосторонность и международный порядок", возникший после Второй мировой войны.

"Великобритания и Франция должны вновь показать миру, что их союз может иметь решающее значение", - подчеркнул Макрон.

Великобритания Франция Макрон
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