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Индекс МосБиржи упал ниже 2700 пунктов и обновил минимум с апреля

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в среду упал ниже рубежа 2700 пунктов и обновил минимум с апреля из-за возросших рисков введения новых антироссийских санкций США, о которых накануне вечером заявил американский президент Дональд Трамп; также сохраняются ожидания введения 18-го санкционного пакета в отношении России со стороны Евросоюза.

К 13:19 индекс МосБиржи упал до 2698,83 пункта (-2,1%) - минимум с 9 апреля, индекс РТС - до 1087,64 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на бирже снизились в пределах 3,7%.

Лидируют в снижении акции "Эн+ груп" (-3,7%), ПАО "Группа Позитив" (-3,6%), "Ростелекома" (-3,4%), АФК "Система" (-3,2%), "Роснефти" (-2,9%), "Газпрома" (-2,8%), "Группы компаний ПИК" (-2,6%), ПАО "Полюс" (-2,6%).

Во вторник вечером стало известно, что Трамп рассматривает проведение через Конгресс законопроекта по новым санкциям в отношении РФ. "Сенаторы принимают очень жесткие санкции. Я всерьез их рассматриваю", - сказал он на заседании кабмина в Белом доме.

Президент отметил, что не собирается анонсировать будущие действия США в отношении РФ. "Я не буду говорить вам. Мы хотим, чтобы это было небольшим сюрпризом", - ответил он.

Дональд Трамп США МосБиржа РТС
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