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Министр транспорта США Даффи станет временным главой NASA

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп предложил министру транспорта Шону Даффи временно возглавить Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Шон проделывает огромную работу по решению транспортных проблем нашей страны, включая создание самых современных систем управления воздушным движением, и в то же время восстанавливает наши дороги и мосты, снова делая их эффективными и красивыми", - написал Трамп в социальной сети The Truth Social.

По мнению президента, Даффи будет "фантастическим руководителем все более важного космического агентства, пусть даже на короткое время".

Сам министр транспорта отреагировал, написав в соцсети X: "Для меня большая честь принять эту миссию. Пришло время покорять космос".

В июне Трамп неожиданно отозвал кандидатуру миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы NASA. Это произошло за несколько дней до утверждения кандидатуры Айзекмана Сенатом США.

СМИ объясняли снятие кандидатуры Айзекмана тем, что он был связан с известными представителями демократов и жертвовал средства на их деятельность.

США Дональд Трамп NASA Шон Даффи
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