Поиск

Истребители НАТО в Литве приводили в боеготовность из-за инцидента на границе с Белоруссией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дислоцированные в Литве истребители НАТО были приведены в боевую готовность из-за пересекшего белорусско-литовскую границу неопознанного летательного аппарата, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минобороны.

"10 июля, примерно в 11:30, военно-воздушные силы Литвы обнаружили объект, приближающийся к литовской границе со стороны Белоруссии. Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач", - говорится в сообщении.

"После падения объекта спустя короткое время задача истребителям была отменена, и информация была передана в Службу охраны государственной границы. Дежурные военнослужащие направляются к месту падения объекта для обеспечения безопасности", - добавили там.

В сообщении отмечается, что "объект похож на самодельный и не представляет опасности".

НАТО Белоруссия Литва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Встреча Лаврова и Рубио завершилась в Куала-Лумпуре

Стартап Илона Маска xAI представил новую версию чат-бота Grok

Доля ОПЕК+ на мировом рынке нефти превысит 50% к 2040 году

Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если получит право отменять их

Трамп может подписать закон о санкциях против РФ, если получит право отменять их

Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Молдавия закупила почти половину необходимого для отопительного сезона газа

Что случилось этой ночью: четверг, 10 июля

Госдеп США сообщил о планах Рубио встретиться с Лавровым в Куала-Лумпуре

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Рубио в Малайзии прорабатывается

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам

Администрация Трампа сообщила о несоответствии Гарвардского университета стандартам
Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6697 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2299 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });