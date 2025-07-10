Истребители НАТО в Литве приводили в боеготовность из-за инцидента на границе с Белоруссией

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Дислоцированные в Литве истребители НАТО были приведены в боевую готовность из-за пересекшего белорусско-литовскую границу неопознанного летательного аппарата, сообщила в четверг пресс-служба литовского Минобороны.

"10 июля, примерно в 11:30, военно-воздушные силы Литвы обнаружили объект, приближающийся к литовской границе со стороны Белоруссии. Боеготовность истребителей, выполняющих миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства, находившихся в воздухе в это время, была переведена с учебного режима на режим выполнения задач", - говорится в сообщении.

"После падения объекта спустя короткое время задача истребителям была отменена, и информация была передана в Службу охраны государственной границы. Дежурные военнослужащие направляются к месту падения объекта для обеспечения безопасности", - добавили там.

В сообщении отмечается, что "объект похож на самодельный и не представляет опасности".