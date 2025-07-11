ЕС и страны Центральной Азия провели в Душанбе первый Диалог по борьбе с терроризмом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Европейский Союз и страны Центральной Азии провели в Душанбе (Таджикистан) свой первый Диалог по борьбе с терроризмом, сообщили в представительстве ЕС в РТ.

"Сторона ЕС встретилась с представителями Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить широкий круг вопросов, касающихся борьбы с терроризмом, включая оценку террористической угрозы", - говорится в сообщении.

Обсуждались также направления конкретного сотрудничества, включая борьбу с радикализацией, судебное преследование, реабилитацию и реинтеграцию возвращенцев, а также меры по борьбе с агрессивной онлайн-пропагандой.

Отмечается, что партнёры из ЕС и стран Центральной Азии, кроме того, затронули вопросы сотрудничества с третьими странами, в том числе на многосторонних форумах.

"ЕС напомнил о важности закрепления антитеррористических мер к принципам верховенства права и соблюдения прав человека. ЕС приветствует содержательное и конструктивное обсуждение со странами Центральной Азии. Следующий Диалог состоится в Брюсселе, - отмечается в сообщении представительства ЕС в РТ.