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ЕС и страны Центральной Азия провели в Душанбе первый Диалог по борьбе с терроризмом

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Европейский Союз и страны Центральной Азии провели в Душанбе (Таджикистан) свой первый Диалог по борьбе с терроризмом, сообщили в представительстве ЕС в РТ.

"Сторона ЕС встретилась с представителями Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Туркменистана и Узбекистана, чтобы обсудить широкий круг вопросов, касающихся борьбы с терроризмом, включая оценку террористической угрозы", - говорится в сообщении.

Обсуждались также направления конкретного сотрудничества, включая борьбу с радикализацией, судебное преследование, реабилитацию и реинтеграцию возвращенцев, а также меры по борьбе с агрессивной онлайн-пропагандой.

Отмечается, что партнёры из ЕС и стран Центральной Азии, кроме того, затронули вопросы сотрудничества с третьими странами, в том числе на многосторонних форумах.

"ЕС напомнил о важности закрепления антитеррористических мер к принципам верховенства права и соблюдения прав человека. ЕС приветствует содержательное и конструктивное обсуждение со странами Центральной Азии. Следующий Диалог состоится в Брюсселе, - отмечается в сообщении представительства ЕС в РТ.

Душанбе ЕС РТ
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