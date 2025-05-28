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Правительство Молдавии утвердило пятилетнюю Нацпрограмму по вступлению в ЕС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Правительство Молдавии утвердило Национальную программу по вступлению Республики Молдова в Евросоюз на 2025-2029 годы, на заседании кабмина документ представила вице-премьер по евроинтеграции Кристина Герасимова.

"Эта программа четко описывает, как и когда мы будем утверждать и исполнять 3117 нормативных актов ЕС... Присоединение к ЕС - это не только бюрократический процесс, а глубокая трансформация всего нашего общества с конкретными бенефициями для каждого гражданина", - сказала Герасимова.

Реализация программы основана на шести основных столпах (кластерах) европейского законодательства: основные ценности (реформа юстиции); внутренний рынок; конкурентоспособность и инклюзивный рост; зеленая повестка и устойчивая взаимосвязь (дорожная инфраструктура); природные ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность; внешние связи.

Герасимова подчеркнула, что предпринятые в последующие пять лет усилия покажут, насколько Молдавия готова к членству в ЕС.

Премьер-министр Дорин Речан напомнил, что стратегической целью Молдавии является интеграция в ЕС, чтобы "строить свою жизнь по европейской модели".

Молдавия подала заявление о вступлении в Евросоюз в марте 2022 года. В июне страна получила статус кандидата в члены ЕС, а в декабре 2024 года Совет ЕС принял решение о начале переговоров о вступлении в ЕС. В настоящее время проводится скрининг законодательства на соответствие стандартам ЕС. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что республика намерена добиться полной интеграции в ЕС до завершения мандата нынешнего состава Еврокомиссии, то есть до конца 2029 года.

Евросоюз Майя Санду Молдавия Совет ЕС Дорин Речан Кристина Герасимова
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