Премьер Молдавии пообещал подготовить страну к вступлению в ЕС к 2028 году

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Премьер Молдавии Дорин Речан заявил главе Европарламента Роберте Метсоле, что правительство приложит максимум усилий, чтобы страна могла подготовиться к вступлению в Евросоюз к 2028 году.

"Правительство сделает все возможное, чтобы Молдавия была готова к вступлению в Евросоюз к 2028 году", - сказал Речан в среду на встрече с Метсолой в Брюсселе. Его цитирует пресс-служба кабинета министров Молдавии.

Согласно сообщению, стороны обсудили поддержку Евросоюза в процессе евроинтеграции Молдавии. Речан напомнил, что недавно депутаты Европарламента поддержали план роста для Молдавии, который обеспечит доступ к 1,9 млрд евро на реформы и инвестиции.