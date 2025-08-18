Morgan Stanley повысил прогнозную цену акций Nvidia

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley подняли прогнозную котировку для акций Nvidia Corp. до $206 с $200. При этом они подтвердили рекомендацию "выше рынка".

Производитель графических процессоров 27 августа опубликует отчетность за второй квартал 2026 финансового года (завершился в июле).

Ожидания выросли в преддверии отчета Nvidia, и "это вполне обоснованно", считают аналитики банка, которые ждут от компании хороших показателей за прошедший период и сильных прогнозов на год.

Morgan Stanley ожидает, что выручка Nvidia во втором финквартале составила $46,6 млрд (более ранний прогноз - $45,2 млрд), в третьем финквартале поднимется до $52,5 млрд (прежде предполагалось $51,3 млрд).

Выручка компании во втором квартале 2025 фингода составляла $30,04 млрд.

Акции Nvidia завершили торги в пятницу на отметке $180,45. Капитализация чипмейкера за последние три месяца выросла на 33% (до $4,4 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 12,6%.