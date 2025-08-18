Поиск

Morgan Stanley повысил прогнозную цену акций Nvidia

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Аналитики Morgan Stanley подняли прогнозную котировку для акций Nvidia Corp. до $206 с $200. При этом они подтвердили рекомендацию "выше рынка".

Производитель графических процессоров 27 августа опубликует отчетность за второй квартал 2026 финансового года (завершился в июле).

Ожидания выросли в преддверии отчета Nvidia, и "это вполне обоснованно", считают аналитики банка, которые ждут от компании хороших показателей за прошедший период и сильных прогнозов на год.

Morgan Stanley ожидает, что выручка Nvidia во втором финквартале составила $46,6 млрд (более ранний прогноз - $45,2 млрд), в третьем финквартале поднимется до $52,5 млрд (прежде предполагалось $51,3 млрд).

Выручка компании во втором квартале 2025 фингода составляла $30,04 млрд.

Акции Nvidia завершили торги в пятницу на отметке $180,45. Капитализация чипмейкера за последние три месяца выросла на 33% (до $4,4 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite прибавил 12,6%.

Morgan Stanley Nvidia Nasdaq Composite США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

На АЗС Москвы литр бензина с начала года подорожал в среднем на 3 рубля

"Молдовагаз" будет поставлять газ в Приднестровье до 1 апреля 2026 года

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Китай увеличивает импорт СПГ

Китай увеличивает импорт СПГ

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

Qantas выплатит рекордный штраф за увольнение 1,8 тысячи человек в пандемию

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

"АвтоВАЗ" возобновил производство после корпоративного отпуска

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });