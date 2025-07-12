Берлин в ближайшее время намерен начать поставлять Киеву дальнобойные ракетные системы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Германия окажет помощь Украине, профинансировав поставки дальнобойных ракетных систем, первые отгрузки могут поступить уже в конце июля, сообщил глава Специального штаба по Украине при министерстве обороны ФРГ генерал Кристиан Фройдинг.

"Первые такие системы запланировано поставить к концу июля", - сказал он в субботу в эфире германского телеканала ZDF.

Он отметил, что в финансовом выражении поставки исчисляются "большими трехзначными цифрами".

Фройдинг добавил, что Германия тесно координирует действия с партнерами.