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Пять человек погибли в ДТП в Калужской области

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В результате аварии на 48 км автодороги "Калуга-Ферзиково-Таруса-Серпухов" погибли пять человек, сообщает УМВД России по Калужской области.

"В результате ДТП погиб водитель автомобиля "БМВ" 1972 года рождения, три пассажира автомобиля "БМВ", водитель автомобиля "Форд" 1965 года рождения", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале регионального управления МВД.

В ведомстве уточнили, что столкновение двух транспортных средств - машин "БМВ" и "Форд" произошло в 20:30 вечера по московскому времени.

МВД Калужская область ДТП погибшие
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