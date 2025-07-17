Трамп уговорил Coca-Cola использовать тростниковый сахар в рецептуре Coke в США

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Coca-Cola Co. будет использовать в рецептуре своего основного напитка в США тростниковый сахар вместо кукурузного сиропа, сообщил в своей соцсети американский президент Дональд Трамп.

Это может как порадовать, так и разозлить фермеров в тех регионах, где президент пользуется поддержкой, отмечает газета Financial Times.

Трамп написал в среду, что общался с Coca-Cola по поводу "использования настоящего тростникового сахара в Coke в США, и они согласились". Президент назвал это "хорошим шагом" со стороны компании. "Увидите сами. Это просто вкуснее", - написал он.

В настоящее время компания использует в Coca-Cola кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы (HFCS) - подсластитель, потенциальные последствия которого для здоровья вызывают вопросы, отмечает FT.

HFCS производится из кукурузы, выращиваемой фермерами на Среднем Западе, в том числе в штатах Иллинойс, Айова и Небраска - в сельских округах, которые в основном отдали свои голоса за Трампа на президентских выборах 2024 года.

Сахарный тростник в основном выращивают в прибрежных штатах Мексиканского залива - Флориде и Луизиане. Кроме того, тростниковый сахар импортируется из-за рубежа.

Акции Archer Daniels Midland Co. и Ingredion Inc., активно задействованных в переработке кукурузы, теряют в цене 6,1% и 5,7% в ходе предварительных торгов в четверг. Бумаги Coca-Cola прибавляют 0,2%.

"Мы ценим энтузиазм президента Трампа в отношении культового бренда Coca-Cola. Подробности о новых инновационных предложениях в ассортименте компании будут представлены в ближайшее время", - заявили в компании в ответ на запрос FT.