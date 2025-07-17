В Белом доме сообщили об отличном здоровье Трампа, несмотря на венозную недостаточность

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Состояние здоровья президента США Дональда Трампа остается отличным, несмотря на возникшие в последние дни несущественные проблемы, сообщила в четверг пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент сохраняет отличное состояние здоровья", - сказала она на брифинге.

Левитт зачитала журналистам справку от врача о состоянии здоровья главы государства. В ней отмечалось, что у Трампа были замечены "отеки средней степени" в нижней части ног, но по итогам диагностики "не выявлено никаких признаков тромбоза глубоких вен или артериальных заболеваний".

Согласно справке, у американского лидера наблюдается "хроническая венозная недостаточность", которая распространена среди людей пожилого возраста. Это заболевание со временем может приводить к некоторым осложнениям, в частности к образованию трофических язв, однако, по словам пресс-секретаря, такое осложнение у Трампа по итогам анализов было исключено.

Кроме того, Левитт заявила, что синяки, проявившиеся в последние дни на руках Трампа - последствие частых рукопожатий.