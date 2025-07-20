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В Кремле считают в целом опасными милитаристские тенденции в Европе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что в Европе нет однозначного милитаристского настроя в отношении России, но отмечают, что в целом тенденция опасная.

"Антироссийский и милитаристский экстаз, слава богу, не находит общего понимания пока еще, но тенденция в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстаем наши дальнейшие планы", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют "Вести.ру".

Он отметил, что ряд западных стран проводит концентрированную профессиональную работу по представлению России "в качестве исчадия ада" внутри как своих государств, так и за рубежом.

Представитель Кремля обратил внимание на возникшие противоречия между европейскими странами по вопросу того, кто будет закупать оружие для борьбы против России.

Пресс-секретарь президента РФ дал интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

"И для того, чтобы обеспечить продолжение войны, с тем, чтобы все-таки подавить Россию, происходит эта дискуссия насчет того, кто будет оплачивать "праздник". И здесь мы видим огромное количество противоречий. Сначала объявляется, что договоренность достигнута, и что европейцы будут платить, и что теперь будет бизнес в пользу американцев, американцы производят, разгоняют свою промышленность и получают за это деньги, а европейцы покупают оружие на свои деньги и при координации НАТО поставляют эти вооружения в том количестве и того типа, как посчитают целесообразным, Украине, с тем, чтобы это оружие было дальше нацелено России", - сказал Песков.

"Но на следующий день мы слышим, сначала Италия не хочет платить, потом Франция, потом - Чехия. Они говорят - у нас свои программы, мы будем действовать по-своему. Французы говорят, что мы будем запускать у украинцев собственное производство. Это свидетельствует о глубоких противоречиях", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Дмитрий Песков Европа
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