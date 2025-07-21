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Мишустин едет на Дальний Восток

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин 21-22 июля совершит рабочую поездку в Дальневосточный федеральный округ.

Как сообщила пресс-служба правительства РФ, 21 июля Мишустин в Благовещенске осмотрит строящийся новый аэровокзальный комплекс Международного аэропорта, автомобильный пункт пропуска через государственную границу "Кани-Курган" и таможенно-логистический терминал "Каникурган". Также в программе премьера посещение социально-культурного объекта.

Запланирована встреча главы правительства РФ с губернатором Амурской области Василием Орловым.

По данным пресс-службы, в мероприятиях поездки примут участие министр транспорта Андрей Никитин, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

22 июля Мишустин в Чите проведет совещание по вопросу "О развитии экспорта зерна". Также он посетит "Забайкальский краевой перинатальный центр".

В графике премьер-министра - встреча с губернатором Забайкальского края Александром Осиповым, отмечает пресс-служба.

Согласно сообщению, помимо министров Никитина и Чекункова в мероприятиях поездки примет участие глава Минсельхоза Оксана Лут.

Алексей Чекунков Михаил Мишустин Дальний Восток Оксана Лут Минсельхоз
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