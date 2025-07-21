Иран и "евротройка" проведут 25 июля переговоры в Стамбуле

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Иран, Великобритания, Франция и Германия проведут переговоры по ядерной программе в Стамбуле в пятницу, 25 июля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Встреча между Ираном, Великобританией, Францией и Германией состоится на уровне заместителей министров иностранных дел", - цитируют Багаи иранские государственные СМИ.

Ранее агентство "Мехр" со ссылкой на источники сообщило, что представители Ирана, ФРГ, Франции и Великобритании планируют на следующей неделе провести переговоры по иранской атомной проблеме.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил иранскому национальному телевидению в воскресенье: "Европейцам необходимо быть информированными о позиции Ирана и о том, что Иран определенно стал сильнее, чем раньше, в отстаивании своих прав".

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

По сообщениям источников Axios, европейцы планируют попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций, если предпримет шаги, которые докажут мирный характер его ядерной программы.