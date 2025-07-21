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Иран и "евротройка" проведут 25 июля переговоры в Стамбуле

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Иран, Великобритания, Франция и Германия проведут переговоры по ядерной программе в Стамбуле в пятницу, 25 июля, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

"Встреча между Ираном, Великобританией, Францией и Германией состоится на уровне заместителей министров иностранных дел", - цитируют Багаи иранские государственные СМИ.

Ранее агентство "Мехр" со ссылкой на источники сообщило, что представители Ирана, ФРГ, Франции и Великобритании планируют на следующей неделе провести переговоры по иранской атомной проблеме.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил иранскому национальному телевидению в воскресенье: "Европейцам необходимо быть информированными о позиции Ирана и о том, что Иран определенно стал сильнее, чем раньше, в отстаивании своих прав".

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили соглашение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

По сообщениям источников Axios, европейцы планируют попытаться убедить Тегеран, что он может избежать санкций, если предпримет шаги, которые докажут мирный характер его ядерной программы.

Аббас Аракчи Великобритания Иран Стамбул Франция
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