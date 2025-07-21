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Число жертв наводнений в Южной Корее выросло до 18 человек

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате сильных дождей, обрушившихся на Южную Корею на прошлой неделе, выросло до 18 человек, сообщает "Ренхап".

Согласно данным на утро понедельника, 18 человек погибли, еще девять числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось о четырех погибших.

Отмечается, что 14 тыс. человек были эвакуированы.

Государственное метеорологическое агентство Южной Кореи прогнозирует усиление осадков утром в понедельник в провинциях Чолла-Намдо, Кенсан-Намдо и на острове Чеджу.

Также ожидается, что в провинциях Чолла-Пукто и Кенсан-Пукто осадки начнутся в 9 часов утра, в то время как в столичном регионе и провинции Канвондо, согласно прогнозам, дожди пройдут во второй половине дня.

Южная Корея Кенсан-Намдо Чеджу
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