Что случилось этой ночью: понедельник, 21 июля

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- 13 дронов за ночь атаковали Москву. Об этом сообщает Сергей Собянин.

- В Якутии упал в обрыв вахтовый автобус. Погибло 13 человек, один скончался в больнице.

- Трещины появились в помещениях краевой больницы на Камчатке после землетрясения. Предварительно, серьезных повреждений здание не получило.

- Число ожидающих проезда по Крымскому мосту машин превысило тысячу. Ожидание составляет более трех часов

- Число жертв наводнений в Южной Корее выросло до 18 человек. 14 тыс. человек было эвакуировано.

- Мишустин начал поездку по регионам ДФО. В его программе с губернатором Амурской области Василием Орловым.