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Военно-Грузинскую дорогу закрыли из-за угрозы схода селей

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Военно-Грузинскую дорогу закрыли в ночь на 21 июля для всех видов транспорта из-за угрозы схода селей, проезда ждут 3044 грузовика, сообщили в управлении МЧС Северной Осетии.

"В связи с угрозой схода селей на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда (...) запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - н.п. Ларс" в направлении на выезд из России с 01:30 по Москве до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Как сказано на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии, в электронной очереди на проезд через пункт пропуска "Верхний Ларс" зарегистрированы 3 044 большегруза.

Военно-Грузинская дорога - единственный сухопутный маршрут, связывающий Россию с Грузией и Арменией.

Военно-Грузинская дорога Верхний Ларс МЧС Владикавказ Грузия Северная Осетия
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