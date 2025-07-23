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Группу туристов эвакуировали из зоны ЧС в Кабардино-Балкарии, где сошел сель

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Более 40 туристов из Калуги, оказавшихся в зоне ЧС в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, где сошел селевой поток, эвакуировали в безопасное место, сообщает районная администрация в среду.

"Группа из 44 человек, в том числе 38 детей и 6 взрослых, находившаяся в УМЦ "Эльбрус", оказалась в сложной ситуации из-за схода селя, который препятствовал их отъезду", - говорится в сообщении.

Отдыхающих эвакуировали с турбазы "Учебно-методический центр "Эльбрус" в Тырныауз, где обустроили в пункте временного размещения.

Туристов обеспечили всем необходимым. Им также предоставят транспорт для возвращения домой, так как у их автобуса нет возможности выехать.

21 июня сильные осадки вызвали сход селевого потока в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Сель повредил мост на федеральной автодороге "Прохладный - Баксан - Эльбрус", а также оставил без воды, света и газа часть жителей города Тырныауза.

В Эльбрусском районе КБР после схода селевого потока ввели режим ЧС регионального характера.

КБР Эльбрус
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