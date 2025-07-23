Макрон решил сменить начальника Генштаба ВС Франции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Французский генерал ВВС Фабьен Мандон сменит Тьерри Буркхарда на посту начальника Генштаба вооруженных сил Франции, сообщил в среду министр обороны страны Себастьен Лекорню.

"По решению президента республики генерал военно-воздушных сил Франции Фабьен Мандон сменит Тьерри Буркхарда", - написал Лекорню в соцсети X.

Министр поблагодарил Буркхарда за "ясное видение угроз и за постоянное стремление адаптировать ВС Франции для противостояния этим угрозам".

Буркхард вступил в должность 22 июля.

Ранее в июле Буркхард провел пресс-конференцию, где заявил, что Россия якобы выбрала Францию в качестве одной из приоритетных целей в информационной войне.