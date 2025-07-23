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Около 34 тыс. военнослужащих стран НАТО примут участие в учениях в Польше

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В учениях, запланированных на сентябрь в Польше, примут участие порядка 34 тысяч военнослужащих стран НАТО, сообщила в среду пресс-служба Генштаба вооруженных сил (ВС) Польши.

"Комплекс учений под кодовым названием Iron Defender ("Железный защитник") является одной из крупнейших и важнейших запланированных учебных инициатив вооруженных сил Польши в 2025 году. В них примут участие около 34 тысяч военнослужащих стран НАТО. Учения будут проводиться в различных областях: на суше, на море, в воздухе и в киберпространстве", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что совместно с военнослужащих всех родов войск ВС Польши союзники "отработают способность эффективно сдерживать нападение и оборонять территорию Польши".

"Основная цель учений - проверка оперативной совместимости вооруженных сил Польши. Кроме того, в ходе учений особое внимание будет уделено совершенствованию оперативных и тактических решений в рамках региональных планов, тактической интеграции с национальной программой сдерживания и обороны ("Восточный щит")", - сообщило ведомство.

"Ключевое значение будет иметь интеграция операций на суше, в воздухе, на море и в киберпространстве, что напрямую приведет к повышению потенциала сдерживания и оперативных возможностей Североатлантического альянса", - добавили в пресс-службе.

В частности, в рамках учений пройдут командно-штабные учения между 1-й бронетанковой дивизией Польши и 5-ым корпусом вооруженных сил США.

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"Учения Iron Defender не направлены против какой-либо страны. Их цель - продемонстрировать единство, профессионализм и последовательное повышение боеспособности союзников по НАТО. Они также свидетельствуют о динамичной трансформации вооруженных сил Польши, наращивании их оборонного потенциала и превращении их в ключевой элемент системы безопасности Центральной и Восточной Европы", - добавили в польском Генштабе.

Ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что готовящиеся учения "станут ответом на крупнейшие в этом году учения Вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2025".

В числе их задач также заявлялась "проверка того, в какой степени подразделения 18-й дивизии, в которую входит большинство воинских частей, дислоцированных к востоку от Варшавы, уже успели освоить систематически поставляемую современную технику, такую как танки М1 Abrams".

Проведение учений "Запад-2025" запланировано в Белоруссии в сентябре.

НАТО Польша
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