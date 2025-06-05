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Рютте заявил, что НАТО будет внимательно следить за учениями "Запад-2025"

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - В НАТО следят за военной активностью РФ и готовы наблюдать за запланированными на сентябрь в Белоруссии учениями "Запад-2025", заявил в четверг генсек альянса Марк Рютте.

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"Конечно, НАТО очень внимательно следит за военной активностью РФ, в том числе за учениями", - заявил он на пресс-конференции, отвечая на вопрос об учениях "Запад-2025".

Говоря о таких учениях, он назвал проблемой "полное отсутствие прозрачности" со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что в сентябре в Белоруссии пройдут белорусско-российские учения "Запад-2025". Они будут сопряжены с учениями Организации Договора о коллективной безопасности, которые также пройдут на территории республики, - учениями с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", специальными учениями с силами и средствами разведки "Поиск-2025", а также материально-технического обеспечения "Эшелон-2025".


НАТО Марк Рютте РФ Белоруссия
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