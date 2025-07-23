На переговорах в Стамбуле обсуждался вопрос возвращения гражданских лиц

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - В ходе третьего раунда переговоров между российской и украинской делегацией в Стамбуле во среду обсуждался вопрос возвращения гражданских лиц, перемещенных в результате боевых действий, в частности, удержание Украиной около 30 жителей Курской области, заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Обсуждался вопрос возвращения гражданских, перемещённых в результате ведения боевых действий", - сказал Мединский журналистам по итогам третьего раунда переговоров.

"К сожалению, мы были вынуждены констатировать, что один пункт нашей договоренности все-таки не был выполнен до конца. Не все мирные жители Курской области, которые были эвакуированы ВСУ на территорию Украины возвращены в настоящий момент домой. Их немного, около 30 человек, но они по-прежнему удерживаются Украиной", - отметил он.

Мединский выразил недоумение по этому поводу.

"Честно говоря, я вообще не понимаю, почему это происходит. Если вы вывезли мирных жителей из-под огня, так верните их домой. Как вы говорите. А если вы взяли их в заложники, как взял ХАМАС в свое время первых, кто попался под руку. Ну, тогда давайте называть их заложниками и относиться к ним соответствующим образом", - сказал он.

"Мы в этом случае готовы их поменять на военных или на другие категории. Но тогда только называйте свои действия так, как они являются на самом деле. Вы сами легко подберете слова", - отметил глава делегации.

Третий раунд переговоров между российской и украинской делегациями прошел в Стамбуле в среду. Перед переговорами делегаций, которые продлились около часа, их главы - Мединский и Рустем Умеров около часа общались тет-а-тет.