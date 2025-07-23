Минобороны заявило об завершении большого обмена пленными с Украиной

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в среду в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, провели еще один раунд обмена военнопленными, сообщили в Минобороны РФ.

"23 июля в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих. Взамен передана группа военнопленных ВСУ", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили военные.

Министерство в среду распространило кадры с вернувшимися из украинского плена российскими военными.

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты в Стамбуле 2 июня. Обмену "всех на всех" подлежат две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

9, 10, 12, 14, 19, 26 июня и 4 июля Минобороны РФ сообщало об обмене с Украиной группами пленных.