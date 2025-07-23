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Премьер Грузии заявил, что у Европы нет интереса к противостоянию с его страной

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Доверие к Евросоюзу в Грузии радикально сократилось в результате грубого вмешательства европейской бюрократии во внутренние дела республики, заявил в среду в эфире Аджарского общественного телеканала премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Европейские бюрократы угрожают нам приостановкой безвизового режима, чтобы устроить у нас революционные процессы, но этого не произойдет", - сказал Кобахидзе.

Он выразил надежду, что европейские бюрократы примут прагматичное решение и откажутся от остановки безвизового режима для грузинских граждан.

"У Европы нет объективного интереса находиться в режиме противостояния с Грузией. Для Европы Грузия является одним из важных торгово-экономических каналов. Всем очевидно, что в последнее время практически для Европы закрываются каналы в восточном направлении, и в этих условиях Грузия может выполнить важную функцию связи между Европой и Азией", - сказал Кобахидзе.

По его словам, отказ от этой функции Грузии означает, что европейские бюрократы действуют не во благо Европы, а по подсказкам "глобальной партии войны".

Более недели назад Еврокомиссия обратилась к грузинским властям с ультимативным требованием отменить принятый закон об иноагентах, освободить из заключения десятков радикалов, устроивших в декабре прошлого года беспорядки в Тбилиси, а также лидеров оппозиционных партий, осужденных за отказ от сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией, в противном случае безвизовый режим для грузинских граждан будет приостановлен.

Еврокомиссия Ираклий Кобахидзе Евросоюз Тбилиси Грузия
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