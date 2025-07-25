В Брюсселе отвергли обвинения Тбилиси в адрес ЕС, увидев в них теории заговора

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Евросоюз решительно отвергает и осуждает дезинформацию и беспочвенные обвинения грузинских властей относительно роли ЕС в Грузии, заявил в пятницу официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Недавние ложные заявления о том, что ЕС стремится дестабилизировать Грузию, втянуть её в войну или навязать так называемые нетрадиционные ценности, представляют собой преднамеренную попытку ввести общественность в заблуждение", - говорится в коммюнике ЕВС.

В документе подчеркивается, что "подрыв отношений между ЕС и Грузией посредством теорий заговора (...) и разжигающих рознь нарративов на руку только тем, кто выступает против демократического и европейского пути Грузии".

"Мы решительно осуждаем личные нападки на посла Европейского союза в Грузии. Посол играет жизненно важную роль в развитии отношений между ЕС и Грузией. Он пользуется полным доверием и поддержкой ЕС. Мы призываем всех политических деятелей в Грузии воздержаться от распространения дезинформации, избегать провокационных личных нападок и работать над созданием европейского будущего для своего народа", - сказано в сообщении официального представителя ЕВС.

При этом в коммюнике отмечается, что ЕС "всегда был и остается последовательным и надежным партнером Грузии", последовательно выступает в "поддержку территориальной целостности" этой страны и "заявляет о своей неизменной солидарности с грузинским народом и готовности продолжать поддерживать грузин на их пути к европейскому будущему".

О том, что доверие к ЕС в Грузии радикально сократилось в результате грубого вмешательства европейской бюрократии во внутренние дела республики, заявил в среду премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Европейские бюрократы угрожают нам приостановкой безвизового режима, чтобы устроить у нас революционные процессы, но этого не произойдет", - сказал Кобахидзе.

Более недели назад Еврокомиссия обратилась к грузинским властям с ультимативным требованием отменить принятые законы о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ) и иноагентах, а также освободить из заключения десятков радикалов, устроивших в декабре прошлого года беспорядки в Тбилиси, а также лидеров оппозиционных партий, осужденных за отказ от сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией, в противном случае безвизовый режим для грузинских граждан будет приостановлен.