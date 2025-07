Фондовые индексы США выросли

S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили сессию в среду ростом благодаря общему увеличению аппетита к риску на новости о заключении торгового соглашения между США и Японией.

S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы по итогам торгов.

Президент США Дональд Трамп заявил днем ранее, что Япония в рамках торговой сделки инвестирует в американскую экономику $550 млрд. Кроме того, Штаты начнут поставлять на японский рынок автомобили, а также рис и другую сельскохозяйственную продукцию. Импортная пошлина для товаров из Японии будет установлена на уровне 15%.

Соглашение с Японией повышает надежды, что США смогут договориться и с другими торговыми партнерами до дедлайна для введения пошлин, установленного Трампом на 1 августа, отмечает Market Watch.

Газета Financial Times сообщила в среду со ссылкой на информированные источники, что Брюссель и Вашингтон также близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Обсуждаемые условия включают отказ обеих сторон от пошлин на ряд товаров, в том числе самолеты, алкогольные напитки и медицинское оборудование.

Статданные, опубликованные в среду, показали более существенное, чем ожидалось, снижение продаж жилья на вторичном рынке в США в июне. Продажи сократились на 2,7% относительно предыдущего месяца - до минимальных с сентября 3,93 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). В мае продажи составили 4,04 млн домов, а не 4,03 млн, как сообщалось ранее. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали снижения показателя на 0,5%, до 4,01 млн домов с объявленного ранее майского уровня.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones по итогам торгов стали бумаги Merck & Co. Inc. (+3%), UnitedHealth Group Inc. (+2,6%), Caterpillar Inc. (+2,5%), Goldman Sachs Group Inc. (+2,4%), Boeing Co. (+2,3%). В то же время заметно подешевели акции Travelers Cos. Inc. (-0,8%), Coca-Cola Co. (-0,7%).

Стоимость бумаг GE Vernova подскочила в цене на 14,7%. Поставщик решений в сфере энергетики увеличил выручку во втором квартале 2025 года на 11%, но его чистая прибыль упала в 2,6 раза. Оба показателя, однако, оказались заметно лучше ожиданий рынка. Кроме того, компания несколько улучшила прогноз выручки на текущий год.

Акции нефтесервисной компании Baker Hughes Co., квартальные показатели которой превзошли прогнозы аналитиков, подорожали на 11,6%.

Сильные результаты в минувшем квартале продемонстрировал также производитель военной и аэрокосмической техники General Dynamics, его бумаги прибавили в цене 6,5%.

Между тем рыночная стоимость Texas Instruments упала на 13,3%. Результаты разработчика полупроводниковых компонентов во втором квартале превзошли ожидания рынка, однако прогнозы на третий квартал разочаровали инвесторов.

Цена бумаг Hilton Worldwide Holdings опустилась на 2,6%. Оператор гостиничной сети заявил, что ждет сохранения выручки в расчете на номер в текущем квартале на прежнем уровне или ее небольшого снижения. Прогноз скорректированной прибыли Hilton на этот квартал не оправдал ожиданий рынка.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду поднялся на 507,85 пункта (1,14%) и составил 45010,29 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 49,29 пункта (0,78%) - до 6358,91 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 127,33 пункта (0,61%), составив 21020,02 пункта.