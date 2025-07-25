СБ ООН проведет в пятницу заседание в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН в пятницу в закрытом режиме проведет экстренное заседание в связи с ситуацией на границе Таиланда и Камбоджи, сообщают СМИ со ссылкой на дипломатические источники.

Провести заседание накануне призвал премьер-министр Камбоджи Хун Манет.

"Ввиду недавних нападений чрезвычайно серьезного характера со стороны Таиланда (...), убедительно прошу вас созвать срочное заседание СБ, чтобы остановить агрессию Таиланда", - написал Манет в послании постпреду Пакистана при ООН Асиму Ифтихару Ахмаду, который председательствует в Совбезе в июле.

Премьер Камбоджи также указал, что действия Таиланда "не были ничем спровоцированы" и являлись "преднамеренной атакой" на позиции Камбоджи вдоль границы.

Как сообщалось, в четверг утром в пограничной тайской провинции Сурин рядом с древним храмом Та Муен Том, принадлежность которого оспаривают обе страны, начались вооруженные столкновения. При этом в провоцировании конфликта Таиланд обвинил камбоджийскую сторону.

Премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чинават осудила Камбоджу за удары на границе, подчеркнув, что ситуация вышла за рамки дипломатических переговоров.

"Мы всегда уважали международные законы, но сейчас Камбоджа не оставила нам выбора. Мы можем принять меры, которых мы избегали в прошлом", - заявила она.

Заместитель пресс-секретаря армии Таиланда сообщил CNN, что Камбоджа первой открыла огонь с применением стрелкового оружия и тяжелых вооружений, тайская армия ответила артиллерийским огнем и поднял в воздух истребители F-16, которые, по его словам, атаковали военные объекты на камбоджийской территории.

По данным Минздрава Таиланда, на утро пятницы в результате обстрелов со стороны Камбоджи погибли по меньшей мере 14 человек, в основном гражданские лица.

Посольство Таиланда в Камбодже призвало своих граждан срочно покинуть Камбоджу, поскольку считает, что конфликт "затянется и может еще больше расшириться".

Тем временем в Камбодже, в провинции Оддар-Меанчей, как заявили местные власти, по меньшей мере один человек был убит, пятеро ранены, перестрелки продолжаются.

Более 4 тыс. человек в Камбодже были вынуждены покинуть свои дома вблизи границы, сообщило в пятницу агентство Associated Press.