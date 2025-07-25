Власти Пхукета заверили, что провинция принимает туристов в обычном режиме

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Провинция Пхукет, наиболее популярное направление отдыха россиян в Таиланде, продолжает принимать туристов в обычном режиме, все отели, рестораны и достопримечательности работают, заявила администрация региона. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Пхукет продолжает принимать посетителей в обычном режиме. Все туристические достопримечательности, отели, рестораны и магазины остаются полностью открытыми и работают. В провинции поддерживается высокий уровень безопасности благодаря скоординированным усилиям государственных органов, частных компаний и служб безопасности для обеспечения благополучия как тайских, так и иностранных туристов", - говорится в заявлении.

Чиновники обращают внимание, что остров Пхукет находится на расстоянии более тысячи километров от границы Таиланда и Камбоджи, где происходят военные действия.

Давний приграничный конфликт Таиланад и Камбоджи начал обостряться с конца мая, 24 июля на границе начались военные действия. По информации российских туроператоров, все места отдыха россиян в Таиланде находятся далеко от зоны конфликта, туристам ничего не угрожает, отказов от туров нет.

В 2024 году Россия заняла первое место по турпотоку на Пхукет. На остров прибыло порядка 1,1 млн россиян, что составило более половины общего российского турпотока в Таиланд - 1,75 млн.