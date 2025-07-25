Новый посол Грузии в США вручила верительные грамоты Трампу

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Посол Грузии Тамар Талиашвили вручила верительные грамоты президенту США Дональду Трампу, сообщает в пятницу МИД республики.

"Во время церемонии вручения верительных грамот президент США Дональд Трамп пожелал новому послу Грузии успехов в дальнейшей деятельности", - говорится в сообщении грузинского внешнеполитического ведомства.

Приводятся также слова посла Талиашвили, что она передала важные послания Трампу от имени правительства Грузии о готовности открыть новую страницу в грузино-американских отношениях и строить их на взаимной выгоде.

На фоне игнорирования большинством стран Евросоюза легитимности избранных в октябре прошлого года властей Грузии признание нового грузинского посла администрацией США в Тбилиси называют прорывом во взаимоотношениях с Западом.