Литва потратила более $2 млрд на закупки оружия в США

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Затраты Литвы на закупки оружия в США превысили $2 млрд, сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

"На сегодняшний день Литва инвестировала более $2 млрд в американское оружие. В настоящее время более 20% всех оборонных закупок Литвы приходится на продукцию США", - говорится в сообщении.

"Укрепление оборонной промышленности - общая цель Литвы и США. Литва приглашает американские компании инвестировать в Литву, предлагая возможности совместного производства, "зеленые коридоры" и налоговые льготы", - добавили в ведомстве.

Также сообщается, что "осенью этого года планируется открытие новой инфраструктуры и учебных баз для американских войск. Инвестиции Литвы в эти проекты превышают $200 млн".