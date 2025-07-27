США не будут резко пересматривать численность контингентов в странах Прибалтики

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Военное руководство США заверило страны Прибалтики, что не будет резко пересматривать численность американских военных в регионе, заявила министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене по итогам переговоров с министром обороны США Питом Хегсетом в Пентагоне, в которых также участвовали главы Минобороны Латвии и Эстонии.

"Мы особенно ценим то, что нас заверили, что поспешных решений о присутствии американских войск в нашем регионе приниматься не будет. Наши аргументы относительно важности присутствия американских войск для региональной безопасности услышаны", - заявила Шакалене, которую цитирует пресс-служба Минобороны Литвы.

"Мы видим, что для США крайне важно не только иметь полигоны, но и проводить там конкретные учения, включая наземные, воздушные, беспилотные и радиоэлектронные маневры. Это лишь еще раз подтверждает важность нового полигона в Литве. Он станет критически важным фактором", - подчеркнула глава ведомства.