Польша ввела санкции против "Белорусской цементной компании"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Польские власти ввели санкции против республиканского унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" (БЦК).

Соответствующая запись внесена в "Список лиц и предприятий, находящихся под санкциями", размещенный на сайте Министерства внутренних дел Польши.

В обосновании решения говорится: "В 2023 году заметно активизировалась деятельность Белорусской цементной компании на внешнем рынке, в России открылась третья торговая площадка - Торговый дом "БЦК-Союз" (дочернее предприятие холдинга)".

Отмечается, что в октябре того же года "БЦК достигла рекордного за всю историю отрасли показателя экспорта цемента - более 2 млн тонн". Предприятия холдинга поставляли свою продукцию в ряд регионов РФ.

Причиной включения в санкционный список указано, что БЦК "является субъектом, чьи средства и экономические ресурсы косвенно поддерживают серьезные нарушения прав человека или репрессии в отношении гражданского общества и демократической оппозиции, или чья деятельность представляет иную серьезную угрозу демократии или верховенству закона в Белоруссии".

Также отмечается, что холдинг связан с действиями, "дестабилизирующими или подрывающими территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

В отношении БЦК предусматривается замораживание средств и экономических ресурсов, запрет на предоставление любых средств или экономических ресурсов в распоряжение или в пользу субъекта, включенного в список, прямо или косвенно, исключение из процедуры государственных закупок или конкурсов.

Польское ведомство также сообщает, что в 2021-2022 годах белорусский холдинг "являлся значимым поставщиком цемента в Польшу", также поставлял негашеную и гашеную известь, стеновые блоки, а с 2023 года объемы этого экспорта "значительно снизились".

БЦК с декабря 2023 года также находится в санкционном списке США, а ЕС в июне 2022 года ввел санкции в отношении всей цементной отрасли Белоруссии.