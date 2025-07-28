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В НАТО допустили сокращение Штатами военного контингента в Европе на 30%

Об этом сообщило издание Politico

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - США в рамках пересмотра подхода к размещению войск за рубежом могут вывести из стран Европы 30% от находящихся там военнослужащих, сообщает в понедельник Politico со ссылкой на источник.

"Представитель НАТО, беседовавший с Politico на условиях анонимности, сказал откровенно, что сокращение военного присутствия в Европе на 30% возможно, причем речь будет идти о его последовательной реорганизации", - информирует издание.

Газета напоминает, что в ранее в июле глава Минобороны ФРГ Борис Писториус совершил поездку в Вашингтон для обсуждения данной темы. После встречи с шефом Пентагона Питом Хегсетом Писториус утверждал, что он еще два года назад заявлял о возможности сокращения вклада США в обеспечение безопасности Европы. "Нам нужно признать, что у США есть свои интересы - в Индо-Тихоокеанском регионе, в деле защиты морских путей", - говорил министр.

Писториус отметил, что важно обеспечить четкую координацию, если США примут решение о частичном выводе войск из Европы. Глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что сокращение американского военного присутствия не должно создать критические уязвимости в европейской обороне.

Однако, отмечает Politico, нынешний статус переговоров США и Германии по этому вопросу неясен. В Минобороны ФРГ отказались комментировать данный вопрос.

По данным издания, США к сентябрю представят окончательную версию доклада, посвященного пересмотру развертывания американских войск за границей.

В начале июля из проекта оборонного бюджета на 2026 год, одобренного комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США, стало известно, что Пентагон может сократить группировку американских войск в Европе лишь до уровня не менее 76 тыс. военнослужащих. В настоящее время в Европе находятся 100 тыс. американских военнослужащих. Из стран Европы больше всего солдат США находится в ФРГ - 35 тыс.

В феврале вице-президент США Джэй Ди Вэнс заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии. В июне Хегсет сказал, что США намерены пересмотреть стратегию по размещению вооруженных сил в мире, собираются перенаправить их в Индо-Тихоокеанский регион.

США НАТО Европа
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