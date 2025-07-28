Второй энергоблок БелАЭС включен в сеть после почти двухнедельной остановки

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Второй энергоблок Белорусской атомной электростанции, отключенный 16 июля, в понедельник включен в сеть, сообщило Минэнерго Белоруссии.

"Второй энергоблок включен в сеть после завершения технологических операций по восстановлению работы системы охлаждения генератора. В настоящее время блок работает на номинальной мощности", - говорится в сообщении Минэнерго.

Как сообщалось, 16 июля второй энергоблок был отключен от сети действием персонала станции из-за срабатывания сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора - неядерной части блока.

После отключения на энергоблоке проводились диагностические мероприятия. Минэнерго отмечало, что эта ситуация штатная и не представляла угрозы безопасной эксплуатации станции. Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось.

Белорусская АЭС в Островце (Гродненская область) построена по российскому проекту ВВЭР-1200. Станция состоит из двух энергоблоков мощностью по 1,2 ГВт. Генподрядчиком строительства выступила группа ASE "Росатома". Для финансирования проекта был привлечен российский госкредит на $10 млрд.

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть в ноябре 2020 года, в промышленную эксплуатацию введен в июне 2021 года. Второй включен в сеть в мае 2023 года и введен в промышленную эксплуатацию в ноябре того же года.

В 2024 году БелАЭС выработала 15,7 млрд кВт.ч электроэнергии, на ее долю приходится около 40% энергопроизводства в Белоруссии.