Минобороны Белоруссии сообщило о сбитом беспилотнике над Минском

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Противовоздушная оборона пресекла полет беспилотника над Минском в ночь на вторник, сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"Дежурными силами по ПВО около 2 часов ночи 29 июля в воздушном пространстве Республики Беларусь был обнаружен и пресечен полет неопознанной воздушной цели - нарушителя порядка использования воздушного пространства, идентифицированной как БЛА", - говорится в сообщении.

"В результате воздействия на него средств радиоэлектронной борьбы в 02.33 БЛА упал в районе (...) г. Минска", - добавили там.

Отмечается, что пострадавших нет.

"С учетом данного инцидента оперативно принимаются дополнительные меры по усилению контроля за использованием воздушного пространства. По данному факту проводится проверка. Глава государства держит ситуацию на личном контроле", - сказали в Минобороны.