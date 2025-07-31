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Казахстан и Россия завершат вскоре изучение техвозможностей для увеличения транспортировки нефти из РФ в КНР

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Казахстан и Россия в ближайшее время завершат изучение технических возможностей для увеличения транспортировки российской нефти в КНР через территорию Казахстана, сообщил министр энергетики этой страны Ерлан Аккенженов на пресс-конференции в четверг в Астане.

"Такие работы, я имею в виду работу по изучению технической возможности, ведутся. Ведутся они и компанией "Транснефть" , и компанией "КазТрансОйл". Я думаю, в ближайшее время они завершатся и тогда мы найдем точный ответ - необходимо ли строительство новых НПС (нефтеперекачивающих станций - ИФ)", - сказал Аккенженов.

"Предварительно, по поим данным, я думаю, мы справимся с применением специализированных присадок", - добавил он.

Министр напомнил, что ранее "Транснефть" обратилась с запросом к Казахстану увеличить транзит российской нефти по направлению в КНР на 2,5 млн тонн.

В настоящее время межправительственное соглашение между Казахстаном и РФ предусматривает прокачку через Казахстан в Китай до 10 млн тонн российской нефти в год. В 2024 году объемы транзита российской нефти через Казахстан составили 10,2 млн тонн.

Казахстан РФ КазТрансОйл Транснефть КНР нефть
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