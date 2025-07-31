Премьер Грузии заявил о готовности к диалогу с ЕС по любым вопросам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Грузинское руководство готово к диалогу с Евросоюзом по любым вопросам для нормализации отношений, заявил в четверг журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы открыты к диалогу с Евросоюзом по любым вопросам, так как считаем себя абсолютно правыми. Мы готовы провести открытые или закрытые коммуникации", - заявил Кобахидзе.

По его словам, выдвинутые Еврокомиссией требования до конца августа аннулировать принятые законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), а также освободить нескольких лидеров оппозиции за отказ от сотрудничества со следственной комиссией парламента не имеют никакой аргументации.

"По всем этим требованиям аргументация равна нулю. Мы получаем от европейских бюрократов только депеши. Пора отойти от советских директив и действовать по европейским подходам", - сказал Кобахидзе.