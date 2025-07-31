Поиск

Премьер Грузии заявил о готовности к диалогу с ЕС по любым вопросам

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Грузинское руководство готово к диалогу с Евросоюзом по любым вопросам для нормализации отношений, заявил в четверг журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Мы открыты к диалогу с Евросоюзом по любым вопросам, так как считаем себя абсолютно правыми. Мы готовы провести открытые или закрытые коммуникации", - заявил Кобахидзе.

По его словам, выдвинутые Еврокомиссией требования до конца августа аннулировать принятые законы об иноагентах и запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ИФ), а также освободить нескольких лидеров оппозиции за отказ от сотрудничества со следственной комиссией парламента не имеют никакой аргументации.

"По всем этим требованиям аргументация равна нулю. Мы получаем от европейских бюрократов только депеши. Пора отойти от советских директив и действовать по европейским подходам", - сказал Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Рубио сказал, что США открыты к изучению разных вариантов урегулирования на Украине

Что произошло за день: четверг, 31 июля

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Соглашение ЕС-США в энергетике включает закупки СПГ, нефти и ядерного топлива

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia

Китайский цифровой регулятор опасается лазеек в чипах Nvidia
Обострение палестино-израильского конфликта

Трамп призвал ХАМАС капитулировать

Верховная рада Украины вернула независимость антикоррупционным ведомствам

60 человек погибли на севере Китая из-за проливных дождей

60 человек погибли на севере Китая из-за проливных дождей

США повысят пошлины на продукцию ЕС, если он не выполнит обязательства по закупкам энергоносителей

США повысят пошлины на продукцию ЕС, если он не выполнит обязательства по закупкам энергоносителей

Премьер-министр Литвы Палуцкас подал в отставку

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6854 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе442 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });