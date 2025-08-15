В Тбилиси отвергли ультимативные требования Брюсселя отменить ряд принятых законов

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает неприемлемыми выдвинутые Еврокомиссией ультимативные требования отменить ранее принятые в республике законы о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества и об иноагентах.

"Совершенно неприемлемы для нас такие ультиматумы, когда ставится выбор между традиционными ценностями и евроинтеграцией. Это неправильная дилемма. Мы хотим идти по пути евроинтеграции и сохранить традиционные ценности. Нельзя этого разделять, но и именно с такими подходами беседуют с нами представители европейской бюрократии", - сказал он журналистам.

По его словам, принятые грузинским парламентом законы о защите традиционных ценностей и об иноагентах эффективно работают, и они останутся в силе.

Еврокомиссия в июле потребовала от грузинского правительства отмены принятых законов о запрете пропаганды ЛГБТ-сообщества и иноагентах, освобождения из заключения нескольких десятков представителей радикальной оппозиции, устроивших беспорядки в Тбилиси в ноябре-декабре прошлого года, а также нескольких лидеров оппозиции, отказавшихся явиться на заседание следственной парламентской комиссии.

В Брюсселе предупредили, что невыполнение этих "рекомендаций" может привести к отмене безвизового режима для грузинских граждан при посещении стран Евросоюза.