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Намерение Трампа оказать давление на РФ вызывает сомнения в США и ЕС

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - В администрации США и европейских странах скептически относятся к заявлениям американского президента Дональда Трампа ввести вторичные пошлины в отношении РФ, так как ранее он отказывался от идей оказания давления на Москву, сообщает в четверг The Wall Street Journal.

"Внезапный поворот Трампа против РФ скептически встретили в его администрации и в европейских столицах: там заявили, что с момента возвращения в должность он сделал немного, чтобы наказать Кремль за неспособность закончить войну на Украине", - пишет газета.

При этом в статье не уточняется, кто конкретно выразил скептицизм в связи с планами президента США.

Вместе с тем The Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американские официальные лица, что изменение позиции Трампа по России связано с тем, что президент осознал, что "не может полагаться на свои рабочие отношения с Путиным для заключения сделки". Теперь, по словам источников, президент США считает, что оказание давления на Россию является наилучшим способом завершить украинский конфликт.

Газета пишет, что скептицизм в ЕС и США относительно планов Трампа связан, в частности, с тем, что администрация Трампа "не проводила рутинную работу, которая могла бы помочь обеспечить соблюдение уже существующих санкций", и не приняла участие в снижении потолка цен на нефть из РФ, о котором ранее в июле сообщили в ЕС и Великобритании.

Во вторник Трамп заявил, что его дедлайн для РФ по украинскому урегулированию истечет через 10 дней, то есть 8 августа. Он отметил, что после истечения дедлайна США введут обещанные пошлины "и другие меры" в отношении РФ. Однако он не знает, повлияют ли они на Россию.

ЕС РФ США Дональд Трамп
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