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Сенаторы США добиваются выделения Украине помощи на $54,6 млрд

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Сенаторы США - демократ Джин Шахин и республиканка Лиза Мурковски - внесли на рассмотрение законопроект о выделении Украине помощи в размере $54,6 млрд в течение следующих двух лет, сообщает New York Times.

Согласно плану, до трети помощи будет финансироваться за счет доходов от конфискованных российских активов и продажи оружия европейским союзникам.

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Кроме того, законопроект позволяет использовать доходы от природных ресурсов Украины в рамках недавно заключенного между Вашингтоном и Киевом соглашения о добыче полезных ископаемых для возмещения расходов США на вооружение Киева.

Отмечается, что большая часть финансирования будет направлена на закупку нового вооружения для замены старых систем, поставляемых на Украину.

Законопроект также значительно расширит возможности президента в одностороннем порядке одобрять поставки оружия Украине без консультаций с Конгрессом. Предельный размер таких полномочий предлагается увеличить с текущих $100 млн до $6 млрд ежегодно в 2026 и 2027 годах.

По мнению издания, законопроект столкнется с большими трудностями при голосовании в Конгрессе, контролируемом республиканцами, которые регулярно выступают против отправки американской военной и иной помощи за рубеж.

Конгресс США Сенат Украина
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